Internews24.com - Infortunio Dumfries, Inter preoccupata per l’esterno: cosa fa temere Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazionein allarme perolandese: come stanno le cose per il calciatore, l’continua a vivere con apprensione il periodo riguardantedestro olandese. E’ difficile che il calciatore possa tornare a disposizione di Simoneprima del mese di maggio.LA SITUAZIONE – «È improbabile che rientri prima di maggio, ancora alle prese con la distrazione al bicipite femorale della coscia destra, rimediata durante il match con l’Atalanta. L’tornerà in campo al Tardini dopo appena 67 ore dall’ultima gara, cinque in meno rispetto alle 72 indicate dalla Fifa come soglia minima, seppur non vincolante, per il pieno recupero. Solo tre giorni dopo, sarà tempo di Champions: gara d’andata dei quarti a Monaco di Ba viera con il Bayern.