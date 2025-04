Colpo Lookman per 60 MLN | può giocare già al Mondiale per Club

giocare il Mondiale per Club e salutare subito l’Atalanta, per quello che è l’affare da 60 milioni di euro.La Dea saluterà quasi sicuramente Gian Piero Gasperini, salvo clamorosi colpi di scena legati al contratto che potrebbe “rispettare” fino alla sua scadenza, nonostante l’annuncio già fatto sul ciclo finito all’Atalanta.Gli orobici si preparano a quella che sarà la rivoluzione e il Colpo in uscita riguarda Ademola Lookman che, dopo aver dato tutto all’Atalanta, trascinandola pure nella vittoria dell’ultima Europa League, sarà pronto al grande salto che porta al Mondiale per Club da giocare, possibilmente già trasferendosi a giugno, nella sua nuova squadra.Calciomercato Atalanta: Lookman può dire addio già a giugnoLa finestra di mercato che si apre a giugno potrebbe permettere ai Club che partecipano al Mondiale per Club di arrivare ai giocatori che, nel corso di questa stessa stagione, andranno a giocare la competizione che per la prima volta coinvolgerà tantissime squadre, tra le migliori al mondo, dove figurano anche Inter e Juventus. Rompipallone.it - Colpo Lookman per 60 MLN: può giocare già al Mondiale per Club Leggi su Rompipallone.it Il Pallone d’Oro africano potrebbeilpere salutare subito l’Atalanta, per quello che è l’affare da 60 milioni di euro.La Dea saluterà quasi sicuramente Gian Piero Gasperini, salvo clamorosi colpi di scena legati al contratto che potrebbe “rispettare” fino alla sua scadenza, nonostante l’annuncio già fatto sul ciclo finito all’Atalanta.Gli orobici si preparano a quella che sarà la rivoluzione e ilin uscita riguarda Ademolache, dopo aver dato tutto all’Atalanta, trascinandola pure nella vittoria dell’ultima Europa League, sarà pronto al grande salto che porta alperda, possibilmente già trasferendosi a giugno, nella sua nuova squadra.Calciomercato Atalanta:può dire addio già a giugnoLa finestra di mercato che si apre a giugno potrebbe permettere aiche partecipano alperdi arrivare ai giocatori che, nel corso di questa stessa stagione, andranno ala competizione che per la prima volta coinvolgerà tantissime squadre, tra le migliori al mondo, dove figurano anche Inter e Juventus.

Colpo Lookman in Serie A: scambio e affare da 60mln. Juventus, Lookman è un sogno da (circa) 60 milioni. Si profila un altro duello. Calciomercato, super colpo Juve: restroscena allo Stadium. Dove giocherà Lookman la prossima stagione?. Juventus su Ademola Lookman: pronto l’assalto per l’estate. Napoli, pazza idea per il dopo Kvaratskhelia: colpo ‘alla Osimhen’. Ne parlano su altre fonti

Lookman-Retegui, destini incrociati: affare da 60MLN - I destini dei due atalantini sarebbero legati da un filo sottilissimo che al 13 di marzo vale 60 milioni di euro. Lookman-Retegui, l’uno blocca l’altro (LaPresse) – calciotoday.it Sarà interessante ... (calciotoday.it)

Lookman Juve (Corriere), i bianconeri possono finanziare così il grande colpo in entrata! La chiave per sbloccare l’affare - Lookman Juve (Corriere dello Sport), i bianconeri possono finanziare così il grande colpo in entrata! La chiave per sbloccare l’affare con l’Atalanta L’edizione odierna del Corriere dello Sport è ... (juventusnews24.com)

Colpo Lookman e intreccio col Liverpool: quanto incassa la Juve - Sulle tracce di Lookman c’è infatti non solo la Juve, ma anche il Liverpool che per 60 milioni potrebbe portarsi a casa proprio il Pallone d’Oro dell’Africa. Intreccio Juve-Liverpool: c’entra un ex ... (spazioj.it)