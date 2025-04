No al riarmo Patuanelli chiude il suo intervento con un appello per Gaza | Stop al genocidio

Stop al genocidio a Gaza”. Così il capogruppo il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli ha concluso il suo intervento dal palco della manifestazione contro il riarmo organizzata a Roma dai 5 Stelle. Applausi dalla piazza quando ha ricordato Gino Strada: “Come Europa spendiamo già 350 miliardi di euro all’anno in armi. Chi pensa di cancellarci e di cancellare questa piazza si sbaglia di grosso”, ha chiuso il pentastellato.L'articolo No al riarmo, Patuanelli chiude il suo intervento con un appello per Gaza: “Stop al genocidio” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - No al riarmo, Patuanelli chiude il suo intervento con un appello per Gaza: “Stop al genocidio” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Un ultimo messaggio, profondo e urgente:al”. Così il capogruppo il capogruppo M5s al Senato Stefanoha concluso il suodal palco della manifestazione contro ilorganizzata a Roma dai 5 Stelle. Applausi dalla piazza quando ha ricordato Gino Strada: “Come Europa spendiamo già 350 miliardi di euro all’anno in armi. Chi pensa di cancellarci e di cancellare questa piazza si sbaglia di grosso”, ha chiuso il pentastellato.L'articolo No alil suocon unper: “al” proviene da Il Fatto Quotidiano.

No al riarmo, Patuanelli chiude il suo intervento con un appello per Gaza: “Srop al genocidio”. “No al riarmo”, gli interventi dal palco della manifestazione M5s di Roma: segui la diretta video. Patuanelli (M5S): “I bellicisti vogliono cancellarci ma sparirà Calenda”. Riarmo, Conte: "No a economia di guerra senza voto cittadini". Stefano Patuanelli: “Manifestazione troppo ambigua. I dem? Conta la linea di Schlein”. M5s presenta mozioni a Camera e Senato contro il riarmo Ue. Ne parlano su altre fonti

Patuanelli (M5S): “I bellicisti vogliono cancellarci ma sparirà Calenda” - «Beh, su riarmo e guerra i bellicisti hanno bisogno di un bersaglio e perciò noi 5S siamo nel mirino». (repubblica.it)

“No al riarmo”, gli interventi dal palco della manifestazione M5s di Roma: segui la diretta video - Sono previsti, tra gli altri, gli interventi dello storico Alessandro Barbero, del rettore dell’università per stranieri di Siena Tomaso Montanari e del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ... (ilfattoquotidiano.it)

Patuanelli: “Se la Meloni non se la sente di venire in Parlamento allora deve cambiare mestiere” - il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Stefano Patuanelli dice che “la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha detto no al piano von der Leyen da 800 miliardi per il riarmo, è arrivata a ... (blitzquotidiano.it)