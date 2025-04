Tennis azzurri da sogno | Cobolli e Darderi in finale a Bucarest e Marrakech

Tennis azzurro. Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno centrato la finale nei tornei di Bucarest e Marrakech. Per entrambi i Tennisti, si tratta della seconda finale in carriera a livello Atp. Flavio Cobolli torna in una finale Atp e lo fa nel torneo 250 di Bucarest. Il Tennista romano, numero . L'articolo Tennis, azzurri da sogno: Cobolli e Darderi in finale a Bucarest e Marrakech è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Tennis, azzurri da sogno: Cobolli e Darderi in finale a Bucarest e Marrakech Leggi su Sbircialanotizia.it Sabato da incorniciare per ilazzurro. Flavioe Lucianohanno centrato lanei tornei die Marrakech. Per entrambi iti, si tratta della secondain carriera a livello Atp. Flaviotorna in unaAtp e lo fa nel torneo 250 di. Ilta romano, numero . L'articolodainè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

