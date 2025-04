Viareggio | barista aggredito per rapina in pieno giorno 35 giorni di prognosi

Viareggio, 55 anni, è stato aggredito a scopo di rapina in pieno giorno, colpito con pugni e calci ha avuto una prognosi di guarigione di 35 giorniL'articolo Viareggio: barista aggredito per rapina in pieno giorno. 35 giorni di prognosi proviene da Firenze Post. .com - Viareggio: barista aggredito per rapina in pieno giorno. 35 giorni di prognosi Leggi su .com Il titolare di un bar di, 55 anni, è statoa scopo diin, colpito con pugni e calci ha avuto unadi guarigione di 35L'articoloperin. 35diproviene da Firenze Post.

Molesta i clienti di un bar. Poi accoltella il gestore. Aggredito in pieno giorno titolare del BirBar. Aggredito e rapinato nel suo bar davanti alla pineta di ponente: il titolare ha riportato lesioni per 30 giorni. Viareggio, rapina una donna che lo insegue e lo uccide con l’auto. Lei fermata per omicidio. Giornalista picchiato a Torre del Lago: stava riprendendo una lite tra stranieri. Viareggio: barista aggredito per rapina in pieno giorno. 35 giorni di prognosi. Ne parlano su altre fonti

Aggredito e rapinato nel suo bar davanti alla pineta di ponente: il titolare ha riportato lesioni per 30 giorni - Giovanni Maggini, titolare del Binbar, in via Fratti, è stato aggredito da un malvivente, di evidenti origini italiane, che gli ha sottratto con astuzia svariate bottiglie di alcoolici e alcuno generi ... (luccaindiretta.it)

Aggredito in pieno giorno titolare del BirBar - Giovanni Maggini, nel pomeriggio del primo aprile, è stato aggredito da uno sbandato che frequenta la pineta da alcuni giorni e che, oltre a rubare soldi e generi alimentari, lo ha picchiato violentem ... (noitv.it)

Reggio. Arrestati due uomini per rapina aggravata, avevano aggredito due donne - The post Reggio. Arrestati due uomini per rapina aggravata, avevano aggredito due donne appeared first on Tempostretto. (msn.com)