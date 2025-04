Masters 1000 Montecarlo qualificazioni | Luca Nardi cede a Rinderknech

Leggi su Sportface.it

Niente da fare per, che è uscito sconfitto dal primo turno delledeldi. L’azzurro ha infatti ceduto in due set al francese Arthur, che si è imposto con i parziali di 6-4, 6-4 dopo un’ora e trenta minuti di gioco. Una partita che si è decisa in pochi frangenti importanti, dopo che nel primo setera riuscito anche a recuperare immediatamente il break concesso in avvio. Il numero 93 ATP aveva avuto poi anche una palla break per salire sul 4-3 in proprio favore, senza però riuscire a sfruttarla. Nel momento di massima pressioneha così approfittato della situazione, mettendo a segno il break del 6-4.2025: IL TABELLONE PRINCIPALEIl secondo set inizia in tutt’altra maniera per, che trova subito due break di vantaggio e si invola sul 4-1.