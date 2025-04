Monza-Como 1-3 | il tabellino

Monza-Como 1-3 MARCATORI: 6` Mota (M), 16` Ikonè (C), 39` Diao (C), 50` Vojvoda (C) Monza (3-4-3): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D`Ambrosio; Birin. Leggi su Calciomercato.com 1-3 MARCATORI: 6` Mota (M), 16` Ikonè (C), 39` Diao (C), 50` Vojvoda (C)(3-4-3): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D`Ambrosio; Birin.

