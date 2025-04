Tpi.it - Ne vedremo delle belle streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Netv:lo, terza puntataQuesta sera, sabato 5 aprile 2025, in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda la terza puntata di Ne, il nuovo talentcon protagoniste diecigirl pronte a mettersi in gioco tra avvincenti sfide. A giudicarle un’affiatata giuria. MaNeintv e in? Ecco le informazioni.In tvAppuntamento su Rai 1 questa sera, sabato 5 aprile 2025, alle ore 21.30 con la conduzione di Carlo Conti. In tutto sono previste cinque puntate. Il cast è composto da: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. In giuria troviamo: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.