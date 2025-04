Svezia-Italia Femminile | la rimonta gialloblù condanna le Azzurre

Italia contro la Svezia nella gara valida per le qualificazioni agli Europei: il match Pianetamilan.it - Svezia-Italia Femminile: la rimonta gialloblù condanna le Azzurre Leggi su Pianetamilan.it Una doccia ghiacciata per l’contro lanella gara valida per le qualificazioni agli Europei: il match

Svezia-Italia Femminile: la rimonta gialloblù condanna le Azzurre. Italia in gol dopo 20 secondi in Nations League con Severini ma Svezia vince 3-2 nel recupero. Nazionale Femminile, Italia sconfitta 3-2 dalla Svezia. Cambiaghi illude l'Italia, la Svezia firma la beffa al 94esimo: le Azzurre sconfitte 3-2 in Nations League. Trondheim 2025, rimonta clamorosa di Sundling nella 4x7,5 km femminile: oro per la Svezia davanti alla Norvegia. Per la Nazionale Under 17 Femminile una sconfitta subita in rimonta: Italia-Finlandia si chiude 1-2. Ne parlano su altre fonti

