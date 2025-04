Lanazione.it - Tramvia, dal 7 aprile interventi stradali notturni in via Landucci

Firenze, 52025 - Proseguono le asfaltature delle viabilità alternative nell’ambito dei lavori della linearia Libertà-Bagno a Ripoli.in viaLa prossima settimana sarà interessata via Luca. I lavori saranno effettuati di notte (21-5) e sono articolati in fasi: La prima fase riguarda il tratto via Capo di Mondo-via Fra’ Paolo Sarpi con restringimento di carreggiata, senso unico alternato e divieti di sosta. Il secondo tratto interessa il tratto da via Fra’ Paolo Sarpi a via Villari, sempre con restrizioni simili. Nella terza fase, i lavori si sposteranno tra via Villari e via Lapini, con restrizioni. Per l’intera durata dell’intervento, in via Tommaso Campanella sarà revocata la corsia preferenziale e istituiti un restringimento di carreggiata, senso unico alternato e divieti di sosta tra piazza Oberdan e via Capo di Mondo.