Brambilla | Adzic è un talento ha qualità sopra la media! Mio futuro in Next Gen? Le premesse sono buone ma ci sarà il tempo per discutere

Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Crotone di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Crotone di Serie C 2024/25.MIGLIOR VERSIONE DELLA JUVE – «Abbiamo fatto una bella partita, dal punto di vista difensivo con grande applicazione. Siamo stati bravi a concedere poco al Crotone. La nostra prova difensiva è stata di grande spessore, poi abbiamo messo qualità nelle ripartenze, nelle giocate. Potevamo gestire meglio la palla quando loro sono rimasti in 10».DA CROTONE A CROTONE: LA CRESCITA DELLA JUVE – «È passato un girone da quando sono tornato. I ragazzi si sono messi a disposizione, han lavorato tanto.

