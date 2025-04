Cinemaserietv.it - FolleMente, arriva il remake USA del film: “Ma stavolta si farà diversamente”

Così come è accaduto a suo tempo per Perfetti Sconosciuti, anchesi prepara ad avere i suoi, negli USA così come nei paesi europei. Con la differenza che Paolo Genovese starebbe valutando la regia delamericano.La produttrice del, Isabella Leone, ha spiegato a Variety che sta ricevendo già richieste di diritti per i, ma vorrebbe gestire il tutto in maniera più proficua per la sua società di produzione.“Stiamo ricevendo richieste dida tutto il mondo, mavorremmo gestire le cose in maniera un po’ diversa, da come è stato fatto per Perfetti Sconosciuti. Con Leone Group infatti, vorremmo co-produrre idinei paesi europei, come la Spagna, la Francia e la Germania. Inoltre, con Paolo Genovese stiamo valutando la possibilità che sia lui a dirigere ilamericano”il cast diA Cannes 2025 LeoneGroup chiuderà una serie di accordi per idel, mentre Rai Cinema International concluderà le trattative per la vendita deldi Genovese all’estero.