Lanazione.it - Sesto Fiorentino approva progetto per nuova piscina comunale

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 5 aprile 2025 - La giuntadi(Firenze) hato ilesecutivo per la realizzazione dellain via di Rimaggio e la contestuale demolizione della struttura di piazza Bagnolet, dove sarà realizzato un giardino urbano sull'attuale sedime. Il costo complessivo dell'opera, si legge in una nota, è di 10,9 milioni di euro, di cui quattro ottenuti da finanziamenti nazionali: la fine dei lavori è prevista per dicembre 2026. "Licenziamo undi ampio respiro - dichiara il sindaco Lorenzo Falchi - che mette insieme la realizzazione di un impianto all'altezza delle vecchie e nuove necessità della nostra città e la rinaturalizzazione di un'area che migliorerà la vivibilità di tutto il quartiere". Lasi svilupperà su due piani e occuperà una superficie di 2.