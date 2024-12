Il 2024 di Confcooperative Bergamo, tra novità, continuità e sfide future

Leggi su Bergamonews.it

Ilsi è rivelato un anno cruciale per il settore della cooperazione bergamasca: a inizio marzo, Lucio Moioli è stato eletto presidente di, raccogliendo il testimone da Giuseppe Guerini dopo tre mandati.Un passaggio che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo, nel segno dellae dell’innovazione.Nel video di fine anno dell’associazione, tutti i passi salienti di questo.Un congresso per il futuroL’anno si è aperto con il Congresso provinciale ‘Lavoro, Comunità, Futuro‘, un evento che ha visto una profonda riflessione sui temi centrali della cooperazione: innovazione, competitività, welfare comunitario e sostenibilità. È stata un’occasione per ribadire il ruolo delle cooperative come motore di benessere sociale ed economico.Il congresso ha sancito il rinnovo delle cariche assembleari, inaugurando una nuova fase per l’organizzazione, sempre all’insegna del lavoro di squadra e raccogliendo l’eredità lasciata da Giuseppe Guerini.