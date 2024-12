Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, l'orgoglio del premier: "I lavori in Piazza Pia un piccolo miracolo"

"E accaduto anche qui che ci fossero degli ostacoli è stato ricordato nel corso dello scavo è stata scoperta l'esistenza appunto di una villa di epoca romana. La prassi avrebbe imposto il blocco del cantiere a tempo indeterminato e le cose invece non sono andate così. La villa romana è stata smontata pezzo per pezzo, è stata trasferita, i suoi resti sono stati messi al sicuro senza che questo incidesse sui tempi di realizzazione dell'opera. Non lo voglio ovviamente chiamare un, perché insomma, Eminenza, sarebbe oggettivamente eccessivo, ma sicuramente si può definire uncivile." Così la Presidente del Consiglio,, alla cerimonia di inaugurazione diPia a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev