Giallo a Lecco, cadavere di donna trovato sul ciglio della strada: forse vittima di un pirata

Ildi unaè statonel primo mattino di oggi, lunedì 23 dicembre, a Gaggio, località nel Comune di Nibionno, in provincia di, lungo il controviale parallelo allaStatale 36, in direzione Milano.Il corpo– la cui identità è ancora ignota – era riverso sulla pista ciclabile con decine di oggetti personali disseminati lungo la corsia. Sul posto non sono stati trovati invece i suoi documenti personali.Tra le ipotesi c’è che lasia stata investita da un, ma al momento non ci sono certezze sulla causa del decesso.Intervenuti sul posto, gli operatori sanitari di Areu (l’Agenzia Regionale Emergenza UrgenzaLombardia) hanno tentato di prestare i primi soccorsi, ma per lanon c’era ormai più nulla da fare.La Polizia locale di Nibionno ha chiuso via Valassina al traffico per consentire i rilievi del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Costa Masnaga.