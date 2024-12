Abruzzo24ore.tv - Escursionisti bloccati sul Gran Sasso: meteo estremo ostacola i soccorsi

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Bufera e condizioni proibitive fermano i tentativi di salvataggio di due alpinisti riminesi in difficoltà da ieri pomeriggio. La situazione rimane critica per duedi Rimini, C.G., 48 anni, e L.C., 42 anni, scivolati ieri pomeriggio sul versante aquilano del. I due sono caduti in un canalone nei pressi di Campo Imperatore, e uno dei due risulta ferito, mentre le condizioni dell'altro restano ancora incerte. Nonostante l'intervento di Vigili del Fuoco, 118, Soccorso Alpino e Speleologico e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, le proibitive condizionirologiche hanno bloccato i. Sebbene i due siano stati individuati, il buio e il maltempo hanno impedito l'utilizzo dell'elicottero per raggiungerli nella notte. Alle 6:30 di questa mattina, una squadra alpina è partita via terra, raggiungendo il bivacco invernale del Rifugio Duca degli Abruzzi, ma le condizioni climatiche estreme non hanno consentito di proseguire.