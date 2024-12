Thesocialpost.it - Bonus per i nati nel 2025: fino a 7mila euro per le famiglie

Ilporta buone notizie per leitaliane. Chi accoglierà un nuovo nato potrà contare su un pacchetto di sostegni economici. Il governo punta a contrastare il calo delle nascite, diventato un problema sempre più evidente. I dati Istat parlano chiaro: tra gennaio e luglio 2024 sono4.600 bambini in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.Leggi anche: Come si cerca lavoro con il sito internet di Stato per l’occupazione: ora è aperto a tutti. La guidaCome funzionano gli aiutiIlsi articola in più misure. La prima riguarda l’assegno unico universale. Per i bambinio adottati nelci sarà un potenziamento durante i primi 12 mesi di vita. Leinizieranno a ricevere il sostegno già dal settimo mese di gravidanza, per un totale di 15 mensilità.