Benfica-Estoril Liga Portugal | tv streaming probabili formazioni pronostico

è una partita valida per la quindicesima giornata dellae si gioca lunedì alle 19:45:, diretta tv e.Equilibrio quasi totale nel massimo campionato portoghese per quanto riguarda la lotta per il titolo. Le tre big (Porto,e Sporting) sono attualmente racchiuse in pochi punti e nessuna di loro è stata capace di prendere il largo a poche giornate dal giro di boa. Ilvanta la miglior difesa (solo 8 gol subiti) ed il terzo miglior attacco: ha un punto in meno dei rivali cittadini e sabato è stato sorpassato dal Porto, che si è aggiudicato l’anticipo con il Moreirense.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itLa squadra di Bruno Lage è reduce dal successo esterno in casa del Nacional, battuto grazie ad una doppietta dell’eterno Di Maria (0-2).