Beautiful Anticipazioni Trama Puntate dal 30 Dicembre 2024 al 5 Gennaio 2025: Steffy Lascia Finn!

da lunedì 30a domenica 5: Steffy e, Matrimonio Finito! Liam s’insinua!: Steffy rompe cone si trasferisce a Villa Forrester! Liam pronto a riconquistarla! Hope fa una importante confessione a Brooke circa la sua nuova situazione sentimentale! Sheila pronta a riottenere la fiducia incondizionata di suo figlio!Steffy non riuscirà a perdonare “i passi falsi” commessi dal marito e deciderà di trasferirsi con i bambini a casa di Eric! Le, sulladellein onda da lunedì 30a domenica 5, preannunciano vicende contraddistinte da forte suspense! Gli spoiler rivelano che, dopo aver visualizzato i video registrati da Liam a sua completa insaputa riguardanti l’abbraccio dato a Sheila, tenterà di far capire alla moglie che quell’uomo sta soltanto cercando di allontanarli! Affermerà di essere perfettamente in grado di tenere Sheila alla larga dalla sua famiglia! Steffy, ripensando al quasi-annegamento di Kelly, non vorrà sentire ragioni.