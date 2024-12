Quotidiano.net - Altra tragedia per una fuga di gas. Crolla la villa: lui muore, lei dispersa

Molazzana (LUCCA)Hanno cenato con alcuni amici in un ristorante e poco prima della mezzanotte hanno fatto rientro nella loro abitazione. Un sabato sera come tanti altri per Seetoh Kwok Meng, 69 anni di Singapore, e la moglie, Chang Kai En, 52 anni di Taiwan. Ma poco dopo esser tornati a casa, una tremenda esplosione ha squarciato la loro villetta e sepolto le loro vite sotto tonnellate di cemento e ferro. Manca qualche minuto alla mezzanotte di sabato quando scatta l’allarme: un boato, fortissimo, viene udito a chilometri di distanza. Sul posto arrivano immediatamente i primi soccorritori che si trovano di fronte a una scena apocalittica. La villetta – che si trova in una remota località della Garfagnana (siamo un centinaio di metri dall’abitato della frazione di Eglio in località Fontana, nel comune di Molazzana) – è completamente collassata e le poche parti rimaste in piedi stanno bruciando.