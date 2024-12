Lapresse.it - Usa, Trump nomina Fertitta ambasciatore in Italia

Il presidente eletto Donaldhato Tilman Josephdegli Stati Uniti in, di origini siciliane, è nato a Galveston, in Texas, nel 1957.“E’ un imprenditore di successo, fondatore e costruttore di una delle principali aziende di intrattenimento e immobiliare del nostro Paese, che dà lavoro a circa 50.000 americani”, spiega.Il nuovoin, prosegue, “ha una lunga storia di contributi alla comunità attraverso numerose iniziative filantropiche, che includono enti di beneficenza per bambini, forze dell’ordine e il settore medico. Inoltre, Tilman è il presidente del Consiglio dei Reggenti dell’Università di Houston, con il mandato più lungo nella storia. È anche proprietario degli Houston Rockets di basket”.”Congratulazioni a Tilman e alla sua straordinaria famiglia!”, conclude