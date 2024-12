Ilrestodelcarlino.it - Tifosi in tripudio. Lilli: "Un risultato storico per noi"

Un appuntamento che rimarrà nella storia, un trofeo in bacheca che regala un dolcissimo Natale ai biancorossi di Urbania. Un, una gioia enorme per la squadra e per i tantigiunti nella città della Rotonda. In estasi anche mister, tecnico dell’Urbania che afferma: "È stata una gara molto bella, un po’ tattica inizialmente, ma credo sia normale in partite del genere. Ho visto un’ intensità eccezionale, pazzesca, e credo che tutti abbiano onorato al meglio questo appuntamento - continua -. Abbiamo fatto un bel gol, di pregevole fattura, poi è chiaro che in inferiorità numerica si va in affanno contro squadre così attrezzate - continua il condottiero dei durantini -. Uncosì èper la nostra società, che è riuscita a portare a Senigallia tutta questa gente.