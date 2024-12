Senza Eredi”, i danni della Cancel culture nell’ultimo libro di Marcello Veneziani

Leggi su Ildenaro.it

Una rassegna ragionata di settanta maestri, o presunti tali, del pensiero filosofico e letterario, ma soprattutto una profonda riflessione sul rischio che una società come la nostra, che tende alare tutto in nome di una presunta autosufficienza, quando non autocreazione, non abbia. Pensatori come Pascal, Vico, Proust Kafka, Leopardi, Manzoni, Baudelaire e persino Ratzinger, insomma, vittime, di una società esasperatamente individualista e narcisista che non riconoscendo la necessità di alcunatà culturale, ritenendo di poter bastare a se stessa, lascia alla tecnica e all’economia il predominio di un futuro insensato perchémemoria e prospettiva. E’, l’ultimo lavoro diVeneziani edito da Marsilio, presentato a Villa Domi nel corso di una serata evento organizzata da Polo Sud, dal Centro Studi Pietro Golia e da Controcorrente Edizioni, moderata dal direttore de Il Mattino Roberto Napoletano, protagonisti l’autore, il presidente di Polo Sud, Amedeo Laboccetta e l’ex segretaria generaleCisl Campania Lina Lucci.