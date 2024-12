Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla Virgiliana. Tre auto, un ferito lieve

Trecoinvolte e unricoverato non in gravi condizioni all’ospedale di Cona. E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto ieri, poco dopo le 15,strada provinciale, in prossimità dell’incrocio con via Gorizia a Ponte Rodoni. Le cause sono ancora in corso di accertamento e la meccanica non è chiara. Tutte e tre le, una Hyundai, una Fiesta e una Multipla, stavano procedendo nella stessa direzione verso Bondeno. Poi l’impatto. Ad avere la peggio è stata la Hyundai. L’uomo alla guida infatti, ha perso il controllo dell’che è uscita fuori strada finendo nella scarpata. Immediata la chiamata e l’arrivo dei soccorsi. Tutti e tre sono di Bondeno. cl.f.