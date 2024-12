Lapresse.it - Roma-Parma 5-0, i giallorossi travolgono gli emiliani all’Olimpico

Ladi Claudio Ranieri travolge ile riprende a correre anche in campionato. Nell’anticipo di mezzogiorno della 17/a giornata di Serie A, ihanno travolto ilcon un netto 5-0 grazie a una doppietta di un ritrovato Dybala, un gioiello di Saelemaekers, al il timbro finale di Paredes su rigore e al gol ritrovato del bomber Dovbyk nel finale.Per laè la quarta vittoria di fila in casa tra tutte le competizioni, mentre in campionato arriva il secondo successo nelle ultime tre gare giocate. Prestazione positiva in tutte le fasi del gioco per gli uomini di Ranieri che agganciano a quota 19 punti in classifica il Torino e l’Empoli atteso dalla sfida con l’Atalanta. Tre punti preziosi che allontanano lo spettro della zona retrocessione, dove invece scivola pericolosamente il