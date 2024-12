Secoloditalia.it - Oslo, studentessa italiana straziata con 30 coltellate dal suo ex. “Sembrava un bravo ragazzo”

Unadi 21 anni è stata ferita con trentadall’ex fidanzato ain Norvegia. Lo riporta il ‘Corriere fiorentino’. La ragazza, Martina Voce, “è stata colpita – riporta il quotidiano – con un coltello alla carotide ed è ricoverata nel reparto di rianimazione di un ospedale della capitale norvegese dove ha subito una prima operazione di 7 ore” a cui è seguito un secondo intervento.4, la barbara aggressione ai danni dellaMartina Voci“Mia figlia è ancora a rischio vita, però molto minimo per fortuna siamo in un ospedale molto molto ben attrezzato: è il migliore della Norvegia. L’hanno già operata due volte, è sotto controllo, ci sono due dottori che la visitano. Ci sono sempre tre infermiere nella sua stanza. E’ in terapia intensiva, è intubata, dovrà affrontare molte altre operazioni ma si sta sperando che ce la faccia”, ha detto Carlo Voce, padre di Martina, a SkyTg24.