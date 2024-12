Bergamonews.it - Natività con figure di Luì Angelini e Paola Serafini al Museo del Burattino

Bergamo. Lunedì 23 e martedì 24 dicembre alle 15.30 e 17, aldei, va in scena lo spettacolo d’oggetticondi e con Luì. Lo spettacolo (dai 5anni) è un presepe animato realizzato con materiali di recupero che ricostruisce ambienti e personaggi e che racconta gli avvenimenti ladi Gesù fino al ritorno a Nazareth.È uno spettacolo breve, come lo sono le visite ai presepi che si trovano nelle città durante il periodo natalizio. Alcuni presepi sono realizzati con persone figuranti, ma la maggior parte sono con figurine che possono essere anche in movimento. Il presepio è un evento visivo al confine fra teatro e arte figurativa. Da queste premesse, anche noi, compagnia di teatro d’oggetti da una quarantina d’anni, ci siamo cimentati sul tema, unendo la narrazione degli eventi alla composizione figurativa della scena.