Anteprima24.it - Napoli, baby gang ruba albero di Natale aggrappandosi a palazzo

Tempo di lettura: 2 minutiNell’isola pedonale di via Scarlatti, quartiere Vomero, a, intorno alle 23.30 un gruppo di minori ha preso di mira unnatalizio al primo piano di un. Aiutandosi con un cassonetto della raccolta differenziata i giovani si sono aggrappati prima ad un condizionatore d’aria per poi arrivare al balcone. Le immagini, riprese con un cellulare da un passante, sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Un episodio sconcertante, un assalto in piena regola – dichiarano Borrelli e il consigliere di Europa Verde della V Municipalità Gennaro Nasti – ci chiediamo come sia possibile mettere seriamente a rischio la propria vita per compiere un atto del genere, per di più in un orario serale dove la strada è ancora affollata di persone, senza avere il minimo timore di essere segnalati o fermati dalle forze dell’ordine.