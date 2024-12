Oasport.it - Matteo Berrettini: “Ho ritrovato il sorriso dopo anni bui. In Davis avevo tanta pressione al fianco di Sinner…”

ha rappresentato una delle tante note positive del tennis italiano nel 2024, con il suo ritorno ad alti livelli (il lungo stop per problemi fisici) che lo ha proiettato a ridosso dei migliori 30 al mondo fornendo inoltre un contributo determinante alla squadra azzurra in quel di Malaga per conquistare la seconda Coppaconsecutiva.“Il 2024 è stato un anno importante, in cui hole sensazioni giuste, la voglia di allenarmi e di competere sia nelle vittorie che nelle sconfitte.un po’ bui hoil“, le parole del 28enne romano concesse ieri al Corriere dello Sport in occasione del suo rientro al Circolo Canottieri Aniene con la miniatura della Coppa.“Ho desiderato tantissimo lamolta voglia di giocare, sia in singolare che in doppio, ero pronto.