Mangione spara sulla sanità privata. Ma gli americani la vogliono

New York, 22 dicembre 2024 – L’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthCare, una delle più potenti compagnie assicurative sanitarie americane, ha squarciato il velo su uno dei nervi più scoperti della società statunitense: la. Luigi, il presunto assassino, non è solo un nome nei titoli di cronaca nera, ma il protagonista di un dramma che ha travalicato l’oceano, alimentando un acceso dibattito anche in Europa. Le pallottole che hanno freddato Thompson nel cuore di New York non hanno colpito solo un uomo, ma un intero sistema accusato di barattare la salute con il profitto. Sui social,è stato accolto da una parte dell’opinione pubblica come una sorta di vendicatore o giustiziere, l’incarnazione della rabbia di chi vede nel modello sanitario americano un’ingiustizia sistemica che nega il diritto alle cure a chi non può permettersele.