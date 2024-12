Terzotemponapoli.com - Lega Serie A, Simonelli: “Ascolterò tutte le società”

Ezio, ex dirigente di Mediaset e Mondadori, attuale nuovo presidente dellaA, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. Di seguito quanto dichiarato dal nuovo presidente della: “Ero pronto a fare un discorso di conciliazione”Così il nuovo presidente dellaA: “Ero pronto a fare un discorso di conciliazione, non per dire “sarò il presidente di tutti”, che è quello che dice chi poi fa il presidente di qualcuno. Io dico che sarò un presidente che ascolta le istanze die 20 le, non solo di due o tre. Ci saranno volte in cui gli interessi saranno in contrasto e bisognerà trovare mediazioni. In questa fase c’è una disponibilità del governo ad ascoltarci.I temi da presentareContinua: “I temi da presentare sono il ripristino del decreto crescita per gli sportivi, che ridurrebbe la tassazione su chi arriva dall’estero.