Le vittime deboli delle truffe Dai falsi incidenti al conto fantasma

I truffatori si inventano le storie più strane, dotati di fantasia e faccia tosta, riescono ad avvicinare e ingannare le. L’elencoè praticamente sterminato. E sono tanti i cesenati che sono incappati nella rete dei truffatori. "Recentemente – spiega Mauro Magalotti – hanno suonato al campanello di casa mia due persone che si sono presentate in modo elegante e gentile, qualificandosi come operatori Hera, per propormi una riduzione tariffaria per il consumo di gas. Però prima avrebbero dovuto vedere le ultime bollette e mi chiedevano di poter entrare in casa 10 minuti. Avevo già intuito fosse una truffa e gli ho riferito che avrei telefonato ad Hera. Non hanno risposto e subito si sono allontanati". "A mia mamma – spiega Veronica Celli – dissero che era capitato un incidente alla nipote ed era in ospedale.