Italiana di 21 anni accoltellata alla gola dall'ex fidanzato in un fast food a Oslo

Una giovanedi 21è stata feritain undi. A colpirla con un coltello, secondo la prima ricostruzione, l’exnorvegese di origini indiane che pure è rimasto ferito e piantonato all’ospedale. La vittima dell’aggressione è di Firenze e studia in Norvegia. In questo periodo sta anche lavorando nel. Secondo le prime informazioni, il ragazzo ha la ex nel negozio e l’avrebbe colpita con un coltellocarotide. Tre colleghi, due uomini e una donna, hanno cercato di fermarlo e il giovane è rimasto ferito. Ancora da capire le ragioni dell’aggressione. Stando a quanto racconta il Corriere Fiorentino la 21enne aveva interrotto la relazione con ilcirca due mesi fa e lui non aveva mai accettato la fine del rapporto. La Procura di Roma – competente per fatti che avvengono all’estero – ha aperto un’inchiesta.