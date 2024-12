Ilfattoquotidiano.it - Inquinamento da Pfas in Veneto, la denuncia della associazioni: “Poca trasparenza sullo stato della bonifica”. Il presidio al Tribunale

Dodici anni dopo, le bonifiche dei terreni inquinati daiMiteni di Trissino, in provincia di Vicenza, ancora non si fanno. Un tavolo di autorità politiche, istituzionali e giudiziarie si sta occupando in modo alquanto misteriosotrattativa con le società coinvolte nel processo per disastro ambientale edi acque. Le indagini epidemiologiche sono ferme a uno studio di cinque anni fa e la mappa delle zone contaminate non viene aggiornata. L’ultimo rapporto sulla sorveglianza sanitaria ha accertato che nelle Ulss 8 Berica e 9 Scaligera gli individui con valori sopra soglia di Pfoa nel sangue sono 16.222. Leche da anni sono impegnate nelle denunce e neldel territorio insidiato dalle sostanze perfluoroalchiliche si sono date appuntamento davanti aldi Vicenza per chiedere giustizia.