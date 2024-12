Calciomercato.it - Fofana subito via: 60 milioni e il Milan dice sì

Il centrocampista ha conquistato l’interesse delle big d’Europa e c’è l’assalto pronto: fatto anche il prezzo per convincere i rossoneriHa regalato l’assist per il gol vittoria in Verona-e forse è davvero lui il miglior acquisto dell’estate 2024 rossonera. Youssoufha dimostrato di essersi calato benissimo nel campionato italiano e di essere diventato uno degli insostituibili della formazione di Fonseca.via:con 60ilsì (LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista francese non ha saltato neanche una partita da quando è arrivato aello, la dimostrazione più lampante di quanto il tecnico portoghese lo ritenga uno dei leader della squadra. Un ruolo chesi è conquistato con le sue prestazioni, mai al di sotto della sufficienza, sempre tra i migliori in campo anche quando la squadra non girava.