Esplosione in una villetta a Sassi, in Garfagnana: si cercano due dispersi

Nella frazione di, nel comune di Molazzana (Lucca), si è verificata un’devastante in unaisolata. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte, probabilmente a causa di una fuga di gas, provocando il crollo dell’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, supportati da soccorritori sanitari, Soccorso alpino e Carabinieri.Le fiamme sono state domate dai pompieri, ma le operazioni di rimozione delle macerie sono ancora in corso. I soccorritori, armati di strumenti manuali, stanno lavorando incessantemente per individuare eventuali persone coinvolte.L’abitazione, situata in una zona isolata fuori dal paese, era stata acquistata alcuni anni fa da una coppia. Si teme che i proprietari fossero all’interno al momento dell’e risultano al momento