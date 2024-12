Ilrestodelcarlino.it - "E a Santo Stefano i passatelli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Natale all’insegna della cucina romagnola per rispettare alla lettera la tradizioneanche per Elisa Grassetto, che inizierà i festeggiamenti con il pranzo del 25. "Per la vigilia – spiega – non abbiamo organizzato nulla mentre per Natale staremo in famiglia qui a Ravenna e saremo abbastanza numerosi". Pronta a deliziare tutti ai fornelli "ci sarà mia madre – continua – che come da tradizione farà i cappelletti e l’arrosto per tutti. Passeremo tutti insieme anche il giorno di, per mia madre è usanza fare iin brodo, ci tiene molto ad averci anche il 26".