Formiche.net - Difesa, Sicurezza e nuove sfide per l’Ue. Il vertice Nord-Sud in Lapponia

Il-Sud tenutosi il 21 e 22 dicembre a Saariselkä, nella regione finlandese della, ha riunito i leader europei per discutere alcune delle questioni più pressanti in materia di. Tra i partecipanti, il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha accolto i primi ministri Giorgia Meloni (Italia), Kyriákos Mitsotákis (Grecia) e Ulf Kristeon (Svezia), insieme all’Alto rappresentante delper gli Affari Esteri Kaja Kallas.Il summit si è concentrato principalmente su temi die preparazione, in particolare sulladel Mar Baltico, resasi urgente dopo i danni subiti da diversi cavi sottomarini a novembre. Questo incidente ha sollevato preoccupazioni tra i Paesiici, con il primo ministro svedese Ulf Kristeon che ha espresso una “profonda preoccupazione” del suo governo.