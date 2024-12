Lanazione.it - Cosplayer al San Luca, una gioiosa invasione per far sorridere tutti

Lucca, 22 dicembre 2024 – La magia del Natale è arrivata anche quest’anno da chi è più sfortunato. Come ormai da tradizione, infatti, un gruppo di coloratissimiha organizzato ieri una visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale San. La colorata e festosa compagnia di supereroi e personaggi dei cartoni animati si è intrattenuta a lungo con i bambini, con i loro familiari e con i sanitari dell’ospedale, recandosi anche nelle stanze di degenza e portando ai piccoli ricoverati doni e tanta allegria. La festosaè stata lanciata e coordinata da Samantha Vellutini, che nei giorni scorsi ha chiamato a raccolta tanti, soprattutto lucchesi ma non solo, che hanno risposto immediatamente con grande entusiasmo. E così, nei corridoi dell’ospedale San, sono arrivati alcuni tra i più conosciuti supereroi e protagonisti dei cartoni animati, accolti da Chiara Terrenzio e Melissa Torrisi per la direzione ospedaliera, dalla direttrice della Pediatria di Lucca Angelina Vaccaro, dalla coordinatrice infermieristica Monica Di Ricco e dal personale della struttura, che hanno ringraziato il gruppo diper la loro “incursione”, molto apprezzata.