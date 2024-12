Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Froome: "Sarebbe bello chiudere la carriera alla Vuelta"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 22 dicembre 2024 – Per sua espressa dichiarazione, prima di ritirarsi, cosa che potrebbe accadere in un futuro relativamente viicno, vorrebbe partecipare ad almeno un ultimo Grande Giro, la specialità della casa: il protagonista è Chris, che non a caso lascia intendere la speranza di esserci2025, corsa che dunque potrebbe avere un valore storico per lui e per l'intero. Le dichiarazioni diAi microfoni di Marca, il nativo di Nairobi ha confermato parte dei suoi programmi per la prossima stagione: forse più degli auspici che una vera agenda già stilata. "fantastico partecipare a un ultimo Grande Giro in quella che potrebbe essere la mia ultima stagione.così la. Parlando della, ho bellissimi ricordi: l'ho vinta 2 volte e quella del 2017 è stata probabilmente la più difficile, considerando che poche settimane prima avevo vinto il Tour de France.