Ch è Homer Gere il bellissimo figlio di Richard Gere

James Jigme, nome completo del 24enne, è il primogenito del noto attore(75 anni), nato il 6 febbraio 2000 a New York, negli Stati Uniti, frutto dell’unione con l’attrice Carey Lowell. La scelta del suo nome riflette un omaggio sia al padre diche a quello di Lowell:è un tributo al genitore dell’attore, mentre James onora il padre dell’attrice. Il terzo nome, Jigme, richiama il background buddista di, significando “senza paura” in tibetano.Cresciuto a Westchester, New York,ha frequentato la prestigiosa Hackley School di Tarrytown prima di proseguire i suoi studi alla Brown University. Qui dal 2019 si è dedicato allo studio delle neuroscienze terapeutiche e delle arti visive. Nonostante la fama del padre, il 24 enne ha fatto solo poche apparizioni pubbliche nel corso degli anni, inclusi eventi sportivi e occasionali tappeti rossi.