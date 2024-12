Ballando con le Stelle l’annuncio choc durante la finale Milly sconvolta | Ti prego non farci questo VIDEO

Leggi su Caffeinamagazine.it

ladicon ledel 21 dicembre 2024, lo storico maestro di ballo ha sorpreso il pubblico annunciando il suo possibile ritiro dalla danza sportiva. Poco prima deldelle coppie finaliste, l’uomo ha chiesto la parola alla conduttriceCarlucci, dichiarando: “Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei chefinisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere”.>> “Scusate”.con leCarlucci scoppia in lacrimela: mai vista cosìAlla fine dice: “Volevo condividerlo con tutti”. La notizia ha lasciato tutti senza parole, inclusa la giuria e la stessa Carlucci, che ha espresso sorpresa perimprovviso.