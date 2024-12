Thesocialpost.it - Uccide la moglie e i figli di 4 e 9 anni e poi si suicida: tragedia in California

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo ha aperto il fuoco sui suoi duee sullaprima di togliersi la vita, in quello che le autorità classificano come un caso di omicidio-suicidio. I quattro corpi sono stati rinvenuti in una residenza a Milpitas,, poco prima delle 21:00 di martedì 17 dicembre, come confermato dal capo della polizia locale, Jared Hernandez, in un comunicato rilasciato questa settimana. La scoperta ha profondamente colpito la comunità, già scossa dalla gravità dell’accaduto e dallache ha colpito una famiglia.Leggi anche: Meloni e Von der Leyen: accordo su migranti e automotive, tensioni sull’agricolturaSecondo le prime indagini, Vinh Nguyen, di 36, avrebbe ucciso la, Betty Pham, e i loro due bambini, di 9 e 4. Ogni membro della famiglia presentava una singola ferita da arma da fuoco, ha dichiarato la polizia, sottolineando che Nguyen è stato identificato come il principale sospettato.