Agendaitaliana.it - Tredicesima 2024: ecco cosa fare se non arriva in tempo

non pagata?quali passi intraprendere se nonin, tutte le informazioni utili. A pochi giorni da Natale, laè un argomento centrale per molti lavoratori dipendenti. Questa mensilità aggiuntiva rappresenta una boccata d’ossigeno per tante famiglie, masuccede se non viene versata nei tempi previsti? Scopriamo insieme i diritti dei lavoratori, come si calcola lain caso di mancato pagamento. Cos’è lae chi ne ha diritto Laè una mensilità aggiuntiva destinata a: Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); Apprendisti; Lavoratori part-time; Pensionati, che la ricevono all’inizio di dicembre. Non spetta invece a collaboratori, stagisti, tirocinanti e autonomi. Calcolo:L’importo si ottiene moltiplicando la retribuzione mensile lorda per i mesi di lavoro effettivi, dividendo poi il totale per 12.