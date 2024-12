Tvplay.it - Si rompe il crociato e si opera, guai per un bomber di Serie A: il comunicato

Stagione già finita per ildiA,to per la rottura del. E’ l’ennesimo grave infortunio in questa stagioneLaA perde per infortunio un altro protagonista fino a fine stagione. Ancora una volta è la rottura del legamentodel ginocchio, la causa del lungo stop che ora attende l’attaccante, protagonista di un buon inizio di stagione prima del ko avvenuto nel recente match di campionato.Siile siper undiA: il– Tvplay.it (Foto Ansa)Non si può certo dire che la buona sorte sia stata una costante nella carriera di Pietro Pellegri. L’attaccante dell’Empoli si è infortunato nuovamente e anche stavolta la diagnosi è davvero tremenda ovvero lesione del legamentoanteriore del ginocchio sinistro.