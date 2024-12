Ilrestodelcarlino.it - Scoppia il caso Ugolini. Stallo sul capogruppo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se fosse un film s’intitolerebbe "una poltrona per due". Ma c’è chi, non senza qualche ironia, già parla di "telenovela". L’affaireper Elena, candidata di centrodestra alle scorse Regionali, si complica. E quello che sembrava scontato, guidare in Assemblea legislativa ’Rete civica’, è diventato un. Come anticipato dal Carlino, Marco Mastacchi, il più votato della lista civica dell’ex preside del Malpighi, non vuole mollare la guida del gruppo. Dall’altro fronte,– che vuole attestarsi leader dell’opposizione in Regione – non vuole fare un passo indietro. Insomma, unotale che la questione è finita sul tavolo dell’ufficio di presidenza. Una grana inaspettata per il neo presidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri, e di difficile risoluzione.