Sci di fondo, FESA Cup 2024-2025: doppietta azzurra nella 10 km tl di St. Ulrich, Romano precede Ghio

Si chiude il programma della tappa dellaCupdi sci diandata in scena a St.am Pillersee, in Austria, con la disputa delle 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli: tra gli uominicon Lorenzoprimo e Davidesecondo, tra le donne quinta piazza di Martina Di Centa.10 km tl maschile vittoria di Lorenzoin 23’20?5, il quale chiude con 9?6 di margine sull’altro azzurro Davide, secondo, mentre a completare il podio è lo svizzero Candide Pralong, terzo a 19?6. Resta ai piedi del podio il tedesco Florian Knopf, quarto a 20?8. Quinta piazza per l’altro italiano Simone Mocellini, staccato di 21?6, davanti ad Andrea Zorzi, sesto a 30?8, mentre Giacomo Gabrielli è 20° a 1’02?7.10 km tl femminile si impone la tedesca Anna-Maria Dietze, prima con il tempo di 26’16?1, davanti alle francesi Cloe Pagnier, seconda a 13?8, e Leonie Perry, terza a 17?7.