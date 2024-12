Terzotemponapoli.com - Pandev: “Napoli, Conte è una garanzia. Scudetto? Si deciderà nelle ultimissime giornate”

Goran, ex attaccante die Genoa tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:Un pensiero disu Simone Inzaghi, che ha giocato con lui ai tempi della Lazio“Era un malato del calcio già a quel tempo, una specie di predestinato, sapeva tutto di tutti, gli facevi il nome di un calciatore di C e lui buttava giù una relazione”.Di Gasperini, invece, che mi dice?“La fortuna di qualsiasi attaccante è di essere allenato da uno come lui. Si capiva che aveva qualcosa di speciale e si vede: ti cambia la vita”.Cosa ne pensa, invece, di?“è una, come Simone e come Gasperini. Io non ho difficoltà a sbilanciarmi: questose lo giocheranno Atalanta, Inter e, in ordine alfabetico, hanno qualcosa più delle altre ed hanno allenatori che incidono”.