Milan, Agresti: "Fofana ricorda Desailly. Jimenez? C'è un problema"

Verona-0-1, una brutta partita per i rossoneri che dà però respiro alla classifica e a Paulo Fonseca. Il Diavolo, a pari partite giocate, si trova a meno cinque dalla Lazio quinta in classifica. Tante le reazioni nel post partita. Stefanoha parlato dia 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il parere del giornalista. "Ne compri cinque, ne azzecchi uno. No, non è stato un gran mercato quello del, e ogni giorno si vedono le conseguenze delle scelte estive, di quella giusta (, da considerare ormai uno dei centrocampisti migliori della serie A) e di quelle sbagliate (tutte le altre).a Verona ha inventato la rete della vittoria con una giocata meravigliosa, grazie alla quale ha lanciato in porta Reijnders. Un calciatore fondamentale, il francese; un mediano con visioni e intuizioni da trequartista.